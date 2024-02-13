В суді на Київщині посварилися голова суду та начальник канцелярії суду: причина унікальна

Начальник канцелярії суду відмовилася реєструвати клопотання слідчого про обшук після початку обідньої перерви в суді.

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У Фастівському міськрайонному суді Київської області посварилися голова суду і працівник апарату суду – начальник відділу документообігу та контролю.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя голова суду Євгенія Чернишова, 23 січня керівник апарату суд повідомив, що начальник відділу документообігу та контролю відмовилася прийняти та зареєструвати клопотання слідчого про обшук.

Підставою для відмови в реєстрації клопотання про обшук стало те, що слідчий звернувся з ним через 20 секунд після початку обідньої перерви (13:00).

У подальшому, начальник відділу документообігу та контролю знов відмовилася зареєструвати клопотання слідчого. На цей вона послалася вже на рішення зборів суддів Фастівського міськрайонного суду від 26 липня 2022 року, яким в суді регулюються питання документообігу та автоматичного розподілу справ.

Керівник апарату при цьому повідомив, що ніяк вплинути на начальника відділу документообігу не може, оскільки остання не реагує на відповідні вказівки.

Крім того, на дії начальника відділу документообігу, голові суду поскаржився начальник слідчого відділу Фастівського районного управління поліції. Поліцейський, у підсумку, звернувся з письмовою скаргою у зв’язку з необґрунтованою відмовою у реєстрації клопотання.

При цьому сама начальник відділу документообігу суду вирішила не «сидіти в обороні» і, у свою чергу, написала на ім’я керівника апарату суду доповідну записку і відповідні пояснення, в яких звинуватила Євгенію Чернишову в психологічному тиску, залякуванні, наданні незаконних вказівок та погрозах, які вона нібито отримала від голови суду.

У свою чергу, Євгенія Чернишова повідомила у ВРП, що начальник відділу документообігу суду розповсюджує щодо неї недостовірну інформацію, яка повністю не відповідає реальним обставинам.

Голова суду заперечила, що з її боку був якийсь тиск або погрози на адресу начальника відділу документообігу суду.

«На моє переконання, така поведінка начальника відділу документообігу та контролю є способом захисту від можливої відповідальності за наслідком перевірки її дій щодо відмови у прийнятті та реєстрації клопотання слідчого про обшук. Розповсюджена недостовірна інформація підриває довіру до мене, як до голови суду, та в цілому до Фастівського міськрайонного суду», - повідомила Євгенія Чернишова.

Тепер оцінку подіям у Фастівському міськрайонному суді має надати Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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