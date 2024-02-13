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  1. В Украине

БЭБ предупреждает о фейковых рассылках от имени Бюро

21:26, 13 февраля 2024
Фейковые письма получают как субъекты, так и органы государственной власти и местного самоуправления.
БЭБ предупреждает о фейковых рассылках от имени Бюро
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Бюро экономической безопасности Украины зафиксировало случаи рассылки неустановленными лицами электронных писем из посторонних email-адресов, якобы от имени БЭБ. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Письма получают как субъекты хозяйствования, так и органы государственной власти и местного самоуправления. В них содержится запрос от настоящего сотрудника Бюро относительно предоставления финансовой информации и предостережения по блокированию счетов компании.

На псевдо бланке указываются также данные сотрудников с контактами», – говорится в сообщении.

В БЭБ отмечают, что письма содержат ссылки, заархивированные файлы и приложения, которые при запуске загружают в компьютер пользователя вредоносное программное обеспечение для сбора конфиденциальных данных.

«В случае получения таких электронных писем просим не переходить по ссылкам и не загружать файлы, чтобы обезопасить собственные устройства от вредоносных программ, которые могут использоваться российскими спецслужбами для сбора информации.

В то же время сообщаем, что все сотрудники БЭБ пользуются почтой исключительно с доменом @esbu.gov.ua. Все письма подписываются с применением квалифицированной электронной подписи», – пишут в Бюро.

Также БЭБ добавляют, что для переписки специалисты Бюро могут использовать систему электронного документооборота с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц.

Еще отмечается, что Бюро экономической безопасности не блокирует финансовые счета.

«В случае получения подобных писем советуем обращаться в органы Национальной полиции и Службы безопасности Украины», - отмечают в БЭБ.

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