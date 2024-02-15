На Киевщине военные чиновник требовал деньги от подчиненных за рассмотрение социально-бытовых вопросов

Сумма взятки должностному лицу зависела от должности военнослужащего и суммы выплаты.

Государственное бюро расследований проинформировало, что в Киевской области сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части, который систематически требовал деньги из подчиненных военнослужащих за «положительное решение» социально-бытовых вопросов. Об этом говорится в пресс-службе ГБР.

В ведомстве отмечают, что с октября 2022 года по июнь 2023 года чиновник получил от 26 подчиненных более 160 тысяч гривен за оформление выплаты материальной помощи, отпусков, других социально-бытовых вопросов, которые возникали у военнослужащих во время прохождения службы.

«Он предлагал свою платную «помощь» сразу при получении соответствующих рапортов от подчиненных.

Офицер брал от 1,5 до 5 тысяч гривен с подчиненных за оформление выплаты материальной помощи и денег на оздоровление. Сумма взятки зависела от должности военнослужащего и выплаты. При этом должностное лицо не боялось получать неправомерную выгоду на свою банковскую карту», - сказано в сообщении.

Фигурант подозревается в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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