15 февраля: какой сегодня праздник и главные события

15 февраля в Украине и мире празднуют Международный день антропологии.

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В четверг, 15 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 февраля в Украине и мире празднуют Международный день антропологии. Праздник был основан по инициативе Американской антропологической ассоциации в 2015 году. Антропология изучает биологическую природу и происхождение человека, его физических особенностей, возникших в результате развития в разных географических условиях. Главная ее цель состоит в том, чтобы изучить людей, их самобытность, разнообразие, поведение и т.д.

Также 15 февраля Европейский день операционной медсестры. Профессиональный праздник всех операционных медицинских сестер, созданный для подчеркивания важного их вклада и показать, насколько важно образование в обеспечении высокого уровня ухода, предоставляемого этой профессией.

А еще 15 февраля День празднования одиночества. Люди, не имеющие партнера и вынужденные 14 февраля, в День святого Валентина, чувствовать себя неловко, празднуют особый праздник. Хотя оно неофициальное, однако нашло отклик во многих сердцах.

15 февраля празднуют Всемирный день компьютера. Без этого устройства мы уже не можем вообразить свою жизнь. Дату празднования выбрали в честь создания первого электронного компьютера ENIAC, запущенного именно в этот день 1946 года. Компьютер был разработан специально для армии, в частности для расчета баллистических таблиц.

Также 15 февраля Всемирный день управления информацией. Каждый год приходится на третий четверг февраля. Управление информацией — интеграция различных технологий, человеческой деятельности и организационных практик для оптимизации использования и ценности информации, управления ее распределением через минимизацию затрат и возможных рисков.

А еще 15 февраля Международный день детей, больных раком. Событие было основано по инициативе Международной организации против детского рака 2002 года. Она основывается на основном принципе этой организации: каждый ребенок, больной раком, имеет право на высокий уровень медицинской и психосоциальной помощи, независимо от его национальности, этнической принадлежности, финансовых возможностей или социального статуса.

Какой сегодня церковный праздник

15 февраля в церковном календаре – день памяти апостола от 70 Онисима. Он был рабом благочестивого мужа Филимона в городе Колас. Однажды Онисим не послушался хозяина, испугался его осуждения и убежал в Рим, где встретился с апостолом Павлом. После проповеди Онисим уверовал в Иисуса Христа и крестился. Впоследствии Павел написал к Филимону послание, в котором просил простить раба. Онисим много путешествовал с апостолом, проповедовал христианство.

Календарь важных событий за 15 февраля:

399 год до н. э. — Сократа приговаривают к смертной казни;

1113 год — буллой Pie postulatio voluntadis папа Пасхалий II официально признает Орден Госпитальеров;

1574 год — во Львове Иван Федоров издает древнейшую сохранившуюся печатную книгу на современных украинских землях —»Апостол»;

1686 год — в Париже проходит премьера оперы Жана Батиста Люлли «Армида»;

1864 год – основывают пивоваренную компанию Heineken;

1893 год — в Будапеште начинает работать первая в мире «телефонная газета» Telefon Hírmondó, первый пример электронного радиовещания;

1897 год — Карп Фединанд Браун публикует описание изобретенной им катодно-лучевой трубки;

1907 год — открывает двери Винницкая публичная библиотека им. Гоголя, сейчас – Винницкая ОУНБ имени К. А. Тимирязева;

1913 год – в Нью-Йорке открывается первая выставка авангардного искусства;

1919 год — Украинский Национальный Совет ЗУНР принимает закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях;

1920 год — в Золотоноше во время Первого Зимнего похода происходит бой Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками;

1922 год — Гульельмо Маркони начинает регулярную трансляцию радиопередач из Эссекса (Англия);

1926 год — произносят самую длинную в истории парламентскую речь (депутат Мартинсон в парламенте Эстонии, 11 часов);

1931 год — выходит первый фильм о Дракуле;

1939 год — в областном эфире вновь Запорожской области впервые звучат позывные «Радио Запорожье»

1946 год — Пенсильванский университет объявляет о создании первой в мире ЭВМ – ENIAC;

1969 год — Роберт Эдвардс из Физиологической лаборатории Кембриджского университета впервые осуществляет искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки;

1971 год — Великобритания и Ирландия приводят свои валюты к десятичной системе (отменены шиллинги);

2003 год — начало протестов против вторжения коалиционных сил в Ирак.

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