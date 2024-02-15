15 лютого: яке сьогодні свято та головні події

15 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день антропології.

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У четвер, 5 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день антропології. Свято було засноване за ініціативи Американської антропологічної асоціації 2015 року. Антропологія вивчає біологічну природу та походження людини, її фізичних особливостей, які виникли внаслідок розвитку в різних географічних умовах. Головна її мета полягає в тому, щоб вивчити людей, їхню самобутність, різноманіття, поведінку тощо.

Також 15 лютого Європейський день операційної медсестри. Професійне свято всіх операційних медичних сестер, яке було створене для підкреслення важливого їх внеску та показати, наскільки важлива освіта у забезпеченні високого рівня догляду, який надається цією професією.

А ще 15 лютого День святкування самотності. Люди, які не мають партнера і змушені 14 лютого, в День святого Валентина, почуватися ніяково, святкують особливе свято. Хоча воно є неофіційним, проте знайшло відгук в багатьох серцях.

15 лютого святкують Всесвітній день комп'ютера. Без цього пристрою ми вже не можемо уявити своє життя. Дату святкування обрали на честь створення першого електронного комп'ютера ENIAC, якого запустили саме цього дня 1946 року. Комп'ютер був розроблений спеціально для армії, зокрема, для розрахунку балістичних таблиць.

Також 15 лютого Всесвітній день управління інформацією. Щороку припадає на третій четвер лютого. Управління інформацією — інтеграція різноманітних технологій, людської діяльності та організаційних практик, для оптимізації використання і цінності інформації, управління її розподілом через мінімізацію витрат і можливих ризиків.

А ще 15 лютого Міжнародний день дітей, які хворі на рак. Подія була заснована за ініціативи Міжнародної організації проти дитячого раку 2002 року. Вона ґрунтується на основному принципі цієї організації: кожна дитина, хвора на рак, має право на найвищий рівень медичної та психосоціальної допомоги, незалежно від її національності, етнічної приналежності, фінансових можливостей чи соціального статусу.

Яке сьогодні церковне свято

15 лютого в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Онисима. Він був рабом благочестивого мужа Филимона у місті Коласи. Якось Онисим не послухався господаря, злякався його осуду і втік до Рима, де зустрівся із апостолом Павлом. Після проповіді Онисим увірував в Ісуса Христа і охрестився. Згодом Павло написав до Филимона послання, в якому просив пробачити раба. Онисим багато подорожував з апостолом, проповідував християнство.

Календар важливих подій за 15 лютого:

399 рік до н. е. — Сократа засуджують до смертної кари;

1113 рік — буллою Pie postulatio voluntatis папа Пасхалій II офіційно визнає Орден Госпітальєрів;

1574 рік — у Львові Іван Федоров видає найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях —»Апостол»;

1686 рік — у Парижі відбувається прем'єра опери Жана Батіста Люллі «Арміда»;

1864 рік — засновують пивоварну компанію Heineken;

1893 рік — у Будапешті починає працювати перша у світі «телефонна газета» Telefon Hírmondó, перший приклад електронного радіомовлення;

1897 рік — Карл Фердинанд Браун публікує опис винайденої ним катодно-променевої трубки;

1907 рік — відчиняє двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя, зараз — Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва;

1913 рік — у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;

1919 рік — Українська Національна Рада ЗУНР ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;

1920 рік — в Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувається бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;

1922 рік — Ґульєльмо Марконі розпочинає регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія);

1926 рік — виголошують найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 рік — виходить перший фільм про Дракулу;

1939 рік — в обласному етері новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні «Радіо Запоріжжя»

1946 рік — Пенсильванський університет оголошує про створення першої у світі ЕОМ — ENIAC;

1969 рік — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 рік — Велика Британія та Ірландія приводять свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);

2003 рік — початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

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