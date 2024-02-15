Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді, які санкціонують обшуки і стеження за журналістами, потурають методам тоталітарних країн і перекреслюють шлях України до ЄС

Поверхневе ставлення суддів до розгляду матеріалів правоохоронців стосовно журналістів може перекреслити європейське майбутнє України.

ВП ВС висловилася щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу у спорі про поділ спільного сумісного майна подружжя

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню у частині, оскільки встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є належним способом захисту прав подружжя у спорі між ними щодо поділу спільного сумісного майна.

Наркозалежний викликав поліцію і демонстративно розтрощив автомобіль Tesla: що вирішив суд

Суд стягнув з громадянина гроші за розбите авто, але він не працює та має ще й психічний розлад.

У ВККС сподіваються, що після проведених ними процедур не буде запиту суспільства на нове коло «сита для суддів», - як аргументують потребу у співбесідах з добором

Маємо зробити так, щоб після нас знову не почали очищення ad hoc, - ВККС вважає, що додатковий етап співбесід з кандидатами в судді дає потрібний ефект.

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції, - відповідь Нацбанку

Банки самостійно встановлюють кінцевих бенефіціарів клієнтів у порядку, визначеному у внутрішніх документах банку, - Нацбанк.

  1. Суспільство

15 лютого: яке сьогодні свято та головні події

09:51, 15 лютого 2024
15 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день антропології.
15 лютого: яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 5 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день антропології. Свято було засноване за ініціативи Американської антропологічної асоціації 2015 року. Антропологія вивчає біологічну природу та походження людини, її фізичних особливостей, які виникли внаслідок розвитку в різних географічних умовах. Головна її мета полягає в тому, щоб вивчити людей, їхню самобутність, різноманіття, поведінку тощо.

Також 15 лютого Європейський день операційної медсестри. Професійне свято всіх операційних медичних сестер, яке було створене для підкреслення важливого їх внеску та показати, наскільки важлива освіта у забезпеченні високого рівня догляду, який надається цією професією.

А ще 15 лютого День святкування самотності. Люди, які не мають партнера і змушені 14 лютого, в День святого Валентина, почуватися ніяково, святкують особливе свято. Хоча воно є неофіційним, проте знайшло відгук в багатьох серцях.

15 лютого святкують Всесвітній день комп'ютера. Без цього пристрою ми вже не можемо уявити своє життя. Дату святкування обрали на честь створення першого електронного комп'ютера ENIAC, якого запустили саме цього дня 1946 року. Комп'ютер був розроблений спеціально для армії, зокрема, для розрахунку балістичних таблиць.

Також 15 лютого Всесвітній день управління інформацією. Щороку припадає на третій четвер лютого. Управління інформацією — інтеграція різноманітних технологій, людської діяльності та організаційних практик, для оптимізації використання і цінності інформації, управління її розподілом через мінімізацію витрат і можливих ризиків.

А ще 15 лютого Міжнародний день дітей, які хворі на рак. Подія була заснована за ініціативи Міжнародної організації проти дитячого раку 2002 року. Вона ґрунтується на основному принципі цієї організації: кожна дитина, хвора на рак, має право на найвищий рівень медичної та психосоціальної допомоги, незалежно від її національності, етнічної приналежності, фінансових можливостей чи соціального статусу.

Яке сьогодні церковне свято

15 лютого в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Онисима. Він був рабом благочестивого мужа Филимона у місті Коласи. Якось Онисим не послухався господаря, злякався його осуду і втік до Рима, де зустрівся із апостолом Павлом. Після проповіді Онисим увірував в Ісуса Христа і охрестився. Згодом Павло написав до Филимона послання, в якому просив пробачити раба. Онисим багато подорожував з апостолом, проповідував християнство.

Календар важливих подій за 15 лютого:

399 рік до н. е. — Сократа засуджують до смертної кари;

1113 рік — буллою Pie postulatio voluntatis папа Пасхалій II офіційно визнає Орден Госпітальєрів;

1574 рік — у Львові Іван Федоров видає найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях —»Апостол»;

1686 рік — у Парижі відбувається прем'єра опери Жана Батіста Люллі «Арміда»;

1864 рік — засновують пивоварну компанію Heineken;

1893 рік — у Будапешті починає працювати перша у світі «телефонна газета» Telefon Hírmondó, перший приклад електронного радіомовлення;

1897 рік — Карл Фердинанд Браун публікує опис винайденої ним катодно-променевої трубки;

1907 рік — відчиняє двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя, зараз — Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва;

1913 рік — у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;

1919 рік — Українська Національна Рада ЗУНР ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;

1920 рік — в Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувається бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;

1922 рік — Ґульєльмо Марконі розпочинає регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія);

1926 рік — виголошують найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 рік — виходить перший фільм про Дракулу;

1939 рік — в обласному етері новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні «Радіо Запоріжжя»

1946 рік — Пенсильванський університет оголошує про створення першої у світі ЕОМ — ENIAC;

1969 рік — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 рік — Велика Британія та Ірландія приводять свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);

2003 рік — початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області