На Київщині показали величезну вирву, яка утворилася після збиття російської ракети: відео

Відео вирви оприлюднили з Бучанської громади.

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Як відомо, у ніч на 15 лютого російську окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук оприлюднив відео вирви, яка утворилася після збиття російської ракети.

«Село Буда-Бабинецька Бучанської громади.

Вороги цього ранку завдали ракетного удару. Така вирва утворилася після збиття російської ракети», - йдеться у дописі під відео.

Джерело відео: Анатолій Федорук / Telegram

Раніше ми писали, що росіяни завдали ракетного удару по Києву.

Також 15 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Львову.

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