Росіяни завдали ракетного удару по Києву: подробиці

На Київ ворог спрямував ракети різного типу.

У ніч на четвер, 15 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву.

Як повідомила пресслужба КМВА, ракетний удар був комбінований.

«Вони (ракети, - ред) заходили на місто з різних напрямків.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість та тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил)», - сказано у повідомленні.

За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

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