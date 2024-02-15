Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: подробности

На Киев враг направил ракеты разного типа.

В ночь на четверг, 15 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву.

Как сообщила пресс-служба КГВА, ракетный удар был комбинирован.

«Они (ракеты, - ред.) заходили на город по разным направлениям.

Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. (Точное количество и тип ракет ожидайте в отчетах Воздушных Сил)», - говорится в сообщении.

По оперативной информации – в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

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