Понад 10 ракет: ворог здійснив атаку на Львівщину

Наразі встановлюються наслідки російської ракетної атаки.

Фото: Андрій Садовий

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У ніч на четвер, 15 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Львову. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

«Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна», - повідомив він.

За його словами, інформації про потерпілих поки немає.

Також Садовий додав, що за попередньою інформацією, на Львівщину летіло понад 10 ракет.

«ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури», - сказав він.

Андрій Садовий зазначив, що вибуховою хвилею зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Наразі встановлюються наслідки атаки.

Фото: Андрій Садовий

Раніше ми писали, що росіяни завдали ракетного удару по Києву.

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