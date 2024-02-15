Троянди та фіалки: у Білому домі оригінально «привітали» спікера Джонсона з Днем Валентина

«Привітання» Білого дому обігрує відомий в англомовному світі любовний вірш Roses Are Red.

Фото: AP

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У середу, 14 лютого, Білий дім на сторінці у соцмережі X (колишній Twitter) опублікував допис із саркастичним привітанням спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона з Днем святого Валентина.

Привітали спікера відомим в англомовній спільноті віршем Roses Are Red, який в оригіналі мав би виглядати так:

«Троянди червоні

Фіалки сині,

Цукор солодкий

І ти також».

Проте у Білому домі дещо видозмінили римовані рядки. Тож валентинка Джонсона має такий вигляд:

«Троянди червоні,

Фіалки сині,

Угода щодо кордону

Зруйнована через тебе».

Нагадаємо, раніше спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявляв, що не стане виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

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