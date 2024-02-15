Розы и фиалки: в Белом доме оригинально «поздравили» спикера Джонсона с Днем Валентина

«Поздравление» Белого дома обыгрывает известное в англоязычном мире любовное стихотворение Roses Are Red.

Фото: AP

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В среду, 14 февраля, Белый дом на странице в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал сообщение с саркастическим поздравлением спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с Днем святого Валентина.

Поздравили спикера известным в англоязычном сообществе стихотворением Roses Are Red, которое в оригинале должно было бы выглядеть так:

«Розы красные

Фиалки синие,

Сахар сладкий

И ты тоже».

Однако в Белом доме несколько видоизменили рифмованные строки. Поэтому валентинка Джонсона выглядит так:

«Розы красные,

Фиалки синие,

Соглашение о границе

Разрушена из-за тебя».

Напомним, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявлял, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

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