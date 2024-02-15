Розы и фиалки: в Белом доме оригинально «поздравили» спикера Джонсона с Днем Валентина

В среду, 14 февраля, Белый дом на странице в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал сообщение с саркастическим поздравлением спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с Днем святого Валентина.
Поздравили спикера известным в англоязычном сообществе стихотворением Roses Are Red, которое в оригинале должно было бы выглядеть так:
«Розы красные
Фиалки синие,
Сахар сладкий
И ты тоже».
Однако в Белом доме несколько видоизменили рифмованные строки. Поэтому валентинка Джонсона выглядит так:
«Розы красные,
Фиалки синие,
Соглашение о границе
Разрушена из-за тебя».
Напомним, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявлял, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.
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