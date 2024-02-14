Палата представителей США сейчас не будет рассматривать помощь Украине, - Майк Джонсон

Джонсон отметил, что 14 февраля не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей документ о продлении финансирования международной помощи.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон сейчас не будет выноситься на рассмотрение проекта по финансированию помощи Украине. Об этом он заявил в комментарии журналисту Джейку Шерману.

Так, Джонсон отметил, что 14 февраля не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей документ о продлении финансирования международной помощи.

«Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные сроки, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей», – сказал он.

Как известно, Сенат США проголосовал за законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Добавим, Джо Байден призвал Палату представителей немедленно одобрить законопроект с помощью Украине.

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