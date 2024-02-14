Директор НАПН и подрядчик подозреваются в хищении около 2,4 млн гривен

Вручено подозрение директору и подрядчику в злоупотреблении бюджетными средствами при выполнении строительных работ.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила об объявлении подозрения директору одного из институтов Национальной академии педагогических наук Украины и подрядчику по делу о завладении бюджетными средствами на сумму 2,4 миллиона гривен.

По данным прокуроров Святошинской окружной и Киевской городской прокуратур, подозреваемые в течение 2018-2019 годов внесли недостоверную информацию в акты приемки выполненных строительных работ и подделали документы о стоимости этих работ. Строительные работы, которые выполнялись в центре Киева, были завершены лишь частично, при этом государству были нанесены убытки на сумму около 2,4 миллионов гривен.

Сейчас фигурантам дела было объявлено о подозрении. Директор Института освобожден от должности, а подрядчику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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