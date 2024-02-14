Директор НАПН і підрядник підозрюються у розкрадання близько 2,4 млн гривень

Вручено підозру директору та підряднику у зловживанні бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про оголошення підозри директору одного з інститутів Національної академії педагогічних наук України та підряднику у справі про заволодіння бюджетними коштами на суму 2,4 мільйона гривень.

За даними прокурорів Святошинської окружної та Київської міської прокуратур, підозрювані протягом 2018–2019 років внесли недостовірну інформацію в акти приймання виконаних будівельних робіт та підробили документи про вартість цих робіт. Будівельні роботи, які виконувалися у центрі Києва, були завершені лише частково, при цьому державі були завдані збитки на суму близько 2,4 мільйонів гривень.

Наразі фігурантам справи було оголошено про підозру. Директора Інституту звільнено від посади, а підряднику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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