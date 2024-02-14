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  1. У світі

У США зафіксували першу смерть від віспи

20:33, 14 лютого 2024
Перший летальний випадок зафіксовано у штаті Аляска.
У США зафіксували першу смерть від віспи
Джерело фото: ukrinform
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Перший випадок смерті від «віспи Аляски» зафіксовано у штаті Аляска, повідомляє CNN з посиланням на департамент охорони здоров'я штату.

За даними департаменту охорони здоров'я, з моменту виявлення вірусу у 2015 році було зафіксовано сім випадків зараження. Останній випадок, що призвів до смерті, стався у літнього чоловіка минулого місяця.

Чоловік, у якого була виявлена віспа Аляски, мав ослаблену імунну систему через лікування раку, що, ймовірно, ускладнило хворобу, зауважили чиновники.

Хоча хвороба часто протікає в легкій формі, експерти визнають, що багато ще невідомо про вірус, включаючи механізм передачі від тварин до людей та тривалість існування в навколишньому середовищі.

«Шість із семи випадків були легкими та самообмеженими, тому пацієнту навіть не потрібно було отримувати допоміжну допомогу від медичного працівника», - сказав доктор Джо Маклафлін, державний епідеміолог і голова секції епідеміології Аляски в Департаменті охорони здоров'я.

Вірус в основному поширюється серед дрібних ссавців у різних регіонах Аляски.

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