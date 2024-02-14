Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламентский Комитет рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Правительство разрешило Минобороны делегировать другим государственным заказчикам в сфере обороны осуществление закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения

По словам представителя Правительства в парламенте, это сделано для ускорения процедур.

Бюро экономической безопасности получило доступ к базе отпечатков пальцев и оцифрованных лиц граждан

Работникам БЭБ предоставили доступ к системе биометрической идентификации граждан.

В ВККС объяснили, от чего зависит объявление конкурсов в Высший административный суд и Киевский городской окружной админсуд

Законодатель должен очертить круг полномочий Высшего административного суда и Киевского городского административного суда.

В Тернопольской области руководитель аппарата суда угрозами заставлял судью принять дело к рассмотрению

Судья заявила, что уголовное дело не было распределено должным образом и сообщило об инциденте в Высший совет правосудия.

  1. В мире

В США зафиксировали первую смерть от оспы

20:33, 14 февраля 2024
Первый летальный случай зафиксирован в штате Аляска.
В США зафиксировали первую смерть от оспы
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый случай смерти от "оспы Аляски" зафиксирован в штате Аляска, сообщает CNN со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

По данным департамента здравоохранения, с момента обнаружения вируса в 2015 году было зафиксировано семь случаев заражения. Последний случай, приведший к смерти, произошел у пожилого мужчины в прошлом месяце.

Мужчина, у которого была обнаружена оспа Аляски, имел ослабленную иммунную систему из-за лечения рака, что, вероятно, осложнило болезнь, отметили чиновники.

Хотя болезнь часто протекает в легкой форме, эксперты признают, что многое еще неизвестно о вирусе, включая механизм передачи от животных к людям и продолжительность существования в окружающей среде.

"Шесть из семи случаев были легкими и самоограниченными, поэтому пациенту даже не нужно было получать вспомогательную помощь от медицинского работника", - сказал доктор Джо Маклафлин, государственный эпидемиолог и глава секции эпидемиологии Аляски в Департаменте здравоохранения.

Вирус в основном распространяется среди мелких млекопитающих в различных регионах Аляски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області