В США зафиксировали первую смерть от оспы

Первый летальный случай зафиксирован в штате Аляска.

Источник фото: ukrinform

Первый случай смерти от "оспы Аляски" зафиксирован в штате Аляска, сообщает CNN со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

По данным департамента здравоохранения, с момента обнаружения вируса в 2015 году было зафиксировано семь случаев заражения. Последний случай, приведший к смерти, произошел у пожилого мужчины в прошлом месяце.

Мужчина, у которого была обнаружена оспа Аляски, имел ослабленную иммунную систему из-за лечения рака, что, вероятно, осложнило болезнь, отметили чиновники.

Хотя болезнь часто протекает в легкой форме, эксперты признают, что многое еще неизвестно о вирусе, включая механизм передачи от животных к людям и продолжительность существования в окружающей среде.

"Шесть из семи случаев были легкими и самоограниченными, поэтому пациенту даже не нужно было получать вспомогательную помощь от медицинского работника", - сказал доктор Джо Маклафлин, государственный эпидемиолог и глава секции эпидемиологии Аляски в Департаменте здравоохранения.

Вирус в основном распространяется среди мелких млекопитающих в различных регионах Аляски.

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