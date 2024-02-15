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  1. В Україні

Чи має право суб’єкт господарювання використовувати одну печатку на всіх ПРРО: відповідь податківців

15:22, 15 лютого 2024
Суб'єкти господарювання мають право використовувати одну печатку на всіх ПРРО, які зареєстровані на кожну окрему господарську одиницю.
Чи має право суб’єкт господарювання використовувати одну печатку на всіх ПРРО: відповідь податківців
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Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, чи має право суб’єкт господарювання використовувати одну печатку на всіх програмних реєстраторах розрахункових операцій (ПРРО).

Так, ч. 2 ст. 12 Закону України від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями встановлено, що користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані, зокрема, забезпечувати конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа та невідкладно повідомляти надавача електронних довірчих послуг про підозру або факт компрометації особистого ключа.

Компрометація особистого ключа – будь-яка подія, що призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до особистого ключа (пп. 26 ч. 1 ст. 1 Закону №2155).

Отже, суб’єкт господарювання має право використовувати одну печатку на всіх програмних реєстраторах розрахункових операцій, які зареєстровані на кожну окрему господарську одиницю, якщо такі ПРРО не потребують задіяння касирів.

У разі якщо при використанні ПРРО задіяні касири, то для кожного такого ПРРО необхідно створити окрему печатку.

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