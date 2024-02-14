Технічний талон автомобіля Нацполіції буде мати новий вигляд

Кабмін затвердив новий вигляд технічного талона транспортного засобу Національної поліції.

Кабмін постановою від 13 лютого 2024 р. № 156 виклав у новій редакції зразок бланка лицьової сторони технічного талона транспортного засобу Національної поліції.

Відповідні зміни у вигляд бланку внесені, як пояснили в Уряді, задля приведення зображення символіки поліції на зразку бланка технічного талона транспортного засобу Національної поліції України у відповідність до Опису емблеми Національної поліції України, затвердженого Указом Президента України від 09.12.2015 року №692/2015 «Про символіку Національної поліції України».

Нагадаємо, сам бланк затверджений додатком 5 до постанови КМУ від 31.01.1992 №47 «Про затвердження зразків свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, технічного талона транспортного засобу Збройних Сил, бланків та технічного опису бланків технічного талона транспортного засобу Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції, Служби безпеки, Управління державної охорони».

Автор: Наталя Мамченко

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