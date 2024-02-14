Технический талон автомобиля Нацполиции будет выглядеть по-новому

Кабмин утвердил новый вид технического талона транспортного средства Национальной полиции.

Кабмин постановлением от 13 февраля 2024 г. №156 изложил в новой редакции образец бланка лицевой стороны технического талона транспортного средства Национальной полиции.

Соответствующие изменения в вид бланка внесены, как пояснили в Правительстве, для приведения изображения символики полиции на образце бланка технического талона транспортного средства Национальной полиции Украины в соответствие с Описанием эмблемы Национальной полиции Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 09.12.2015 года №69 «О символике Национальной полиции Украины».

Напомним, сам бланк утвержден приложением 5 к постановлению КМУ от 31.01.1992 №47 «Об утверждении образцов свидетельства о регистрации машины, талона временного учета машины, свидетельства о регистрации крупнотоннажного транспортного средства или иного технологического транспортного средства. и техническое описание бланков технического талона транспортного средства Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Национальной полиции, Службы безопасности, Управления государственной охраны».

Автор: Наталья Мамченко

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