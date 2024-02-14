Руководительницу аппарата Харьковской ОГА уволили по подозрениям в хищении 15 млн гривен

НАБУ и САП проводят расследование хищения 15 миллионов гривен.

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После заявлений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о возможном хищении средств в размере 15 миллионов гривен, руководительницу аппарата Харьковской областной военной администрации отправили в отставку.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной военной администрации Елена Шаповал Укринформу.

"Виктория Белявцева была уволена по соглашению сторон 13 февраля. Основание - написанное ею заявление на увольнение", - пояснила Шаповал.

По ее словам, заявление Белявцева подала еще две недели назад, 5 февраля, тогда как до 13 февраля она находилась в отпуске.

Пока пока не назначен новый руководитель на эту должность. Виктория Белявцева занимала должность руководителя аппарата Харьковской областной военной администрации с ноября 2021 года. Ранее, в 2018-2019 годах, она также занимала эту должность, когда главой областной государственной администрации была Юлия Светличная.

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