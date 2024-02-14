Керівницю апарату Харківської ОВА звільнили за підозрами у розкраданні 15 млн гривень

НАБУ та САП проводять розслідування розкрадання 15 мільйонів гривень.

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Після заяв Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про можливе розкрадання коштів у розмірі 15 мільйонів гривень, керівницю апарату Харківської обласної військової адміністрації відправили у відставку.

Про це повідомила речниця обласної військової адміністрації Олена Шаповал Укрінформу.

«Вікторія Белявцева була звільнена за угодою сторін 13 лютого. Підстава - написана нею заява на звільнення», - пояснила Шаповал.

За її словами, заяву Белявцева подала ще два тижні тому, 5 лютого, тоді як до 13 лютого вона перебувала у відпустці.

Наразі поки не призначено нового керівника на цю посаду. Вікторія Белявцева обіймала посаду керівниці апарату Харківської обласної військової адміністрації з листопада 2021 року. Раніше, у 2018-2019 роках, вона також обіймала цю посаду, коли головою обласної державної адміністрації була Юлія Світлична.

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