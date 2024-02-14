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Уряд вніс зміни до Порядку проведення гендерно-правової експертизи

14:41, 14 лютого 2024
Постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію закону про правотворчу діяльність.
Уряд вніс зміни до Порядку проведення гендерно-правової експертизи
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Постановою Кабміну від 13 лютого 2024 р. №155 внесені зміни до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи».

А саме порядок доповнено нормою, за якою гендерно-правова експертиза проектів підзаконних нормативно-правових актів міністерств, інших органів державної влади та інших суб’єктів публічного права, які згідно із законом здійснюють від імені держави правотворчу діяльність та юрисдикція яких поширюється на територію України, а також підзаконних нормативно-правових актів, необхідність державної реєстрації яких передбачена законом, здійснюється суб’єктом правотворчої діяльності, за результатами проведення якої готується висновок за формою згідно з додатком 2.

Розділ «Гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації» виключено.

Ця постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію Закону «Про правотворчу діяльність», тобто, через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко 

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