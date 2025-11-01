Практика судів
Netflix може стати власником «Гаррі Поттера» — компанія розглядає купівлю Warner Bros. Discovery

16:57, 1 листопада 2025
Якщо угода відбудеться, Netflix отримає права на культові франшизи, зокрема «Гаррі Поттера» та DC Comics, і значно зміцнить свої позиції на ринку розваг.
Netflix може стати власником «Гаррі Поттера» — компанія розглядає купівлю Warner Bros. Discovery
Американський стримінговий гігант Netflix розглядає можливість придбання медіагрупи Warner Bros. Discovery, яка володіє такими брендами, як HBO, DC Comics та CNN. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними агентства, Netflix залучив інвестиційний банк Moelis & Co для оцінки потенційної угоди та вже отримав доступ до фінансової звітності Warner Bros. Discovery.

Представники Warner Bros. Discovery та Moelis & Co відмовилися коментувати ситуацію. Сам Netflix також поки не підтвердив цю інформацію.

Warner Bros. є одним із головних партнерів Netflix — студія створює низку популярних серіалів, які вже доступні на платформі. Якщо угода відбудеться, Netflix отримає контроль над легендарними франшизами, включно з «Гаррі Поттером» та DC Comics. Це суттєво посилить позиції компанії у світовій боротьбі за контент і зробить її ще впливовішим гравцем у сфері розваг, зазначає Reuters.

