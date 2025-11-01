Практика судов
  1. В мире

Netflix может стать владельцем «Гарри Поттера» — компания рассматривает покупку Warner Bros. Discovery

16:57, 1 ноября 2025
Если сделка состоится, Netflix получит права на культовые франшизы, включая «Гарри Поттера» и DC Comics, и значительно укрепит свои позиции на рынке развлечений.
Netflix может стать владельцем «Гарри Поттера» — компания рассматривает покупку Warner Bros. Discovery
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский стриминговый гигант Netflix рассматривает возможность приобретения медиагруппы Warner Bros. Discovery, которая владеет такими брендами, как HBO, DC Comics и CNN. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, Netflix привлек инвестиционный банк Moelis & Co для оценки потенциальной сделки и уже получил доступ к финансовой отчетности Warner Bros. Discovery.

Представители Warner Bros. Discovery и Moelis & Co отказались комментировать ситуацию. Сам Netflix также пока не подтвердил эту информацию.

Warner Bros. является одним из главных партнеров Netflix — студия создает ряд популярных сериалов, которые уже доступны на платформе. Если сделка состоится, Netflix получит контроль над легендарными франшизами, включая «Гарри Поттера» и DC Comics. Это существенно укрепит позиции компании в мировой борьбе за контент и сделает ее еще более влиятельным игроком в сфере развлечений, отмечает Reuters.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео