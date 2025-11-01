Netflix может стать владельцем «Гарри Поттера» — компания рассматривает покупку Warner Bros. Discovery

Если сделка состоится, Netflix получит права на культовые франшизы, включая «Гарри Поттера» и DC Comics, и значительно укрепит свои позиции на рынке развлечений.

Американский стриминговый гигант Netflix рассматривает возможность приобретения медиагруппы Warner Bros. Discovery, которая владеет такими брендами, как HBO, DC Comics и CNN. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, Netflix привлек инвестиционный банк Moelis & Co для оценки потенциальной сделки и уже получил доступ к финансовой отчетности Warner Bros. Discovery.

Представители Warner Bros. Discovery и Moelis & Co отказались комментировать ситуацию. Сам Netflix также пока не подтвердил эту информацию.

Warner Bros. является одним из главных партнеров Netflix — студия создает ряд популярных сериалов, которые уже доступны на платформе. Если сделка состоится, Netflix получит контроль над легендарными франшизами, включая «Гарри Поттера» и DC Comics. Это существенно укрепит позиции компании в мировой борьбе за контент и сделает ее еще более влиятельным игроком в сфере развлечений, отмечает Reuters.

