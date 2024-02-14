Правительство внесло изменения в Порядок проведения гендерно-правовой экспертизы

Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие закона о правотворческой деятельности.

Постановлением Кабмина от 13 февраля 2024 г. №155 внесены изменения в Порядок проведения гендерно-правовой экспертизы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2018 г. № 997 «Вопросы проведения гендерно-правовой экспертизы».

А именно порядок дополнен нормой, согласно которой гендерно-правовая экспертиза проектов подзаконных нормативно-правовых актов министерств, других органов государственной власти и других субъектов публичного права, согласно закону осуществляющих от имени государства правотворческую деятельность и юрисдикция которых распространяется на территорию Украины, а также подзаконных нормативно правовых актов, необходимость государственной регистрации которых предусмотрена законом, осуществляется субъектом правотворческой деятельности, по результатам проведения которой готовится вывод по форме согласно приложению 2.

Раздел «Гендерно-правовая экспертиза нормативно-правовых актов, подлежащих государственной регистрации» исключен.

Это постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона «О правотворческой деятельности», то есть через год с дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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