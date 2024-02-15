Судьи, санкционирующие обыски и слежку за журналистами, потакают методам тоталитарных стран и перечеркивают путь Украины в ЕС

Поверхностное отношение судей к рассмотрению материалов правоохранителей по отношению к журналистам может перечеркнуть европейское будущее Украины.

Слежка, прослушивание, снятие конфиденциальной информации с мобильных телефонов журналистов и обыски являются популярными методами в стране-агрессоре для подавления свободы слова. Украина же избрала путь демократии.

Впрочем, последние события с редакцией «Бигус.Инфо» заставляют задуматься над тем, все ли органы в государстве – прежде всего те, которые призваны стоять на страже прав и свобод, осознают свою миссию.

Напомним, что реакция международных партнеров на такие действия была почти мгновенной и на уровне Послов стран Большой семерки (G7). Ведь свобода слова – один из элементов движения Украины в ЕС. Без обеспечения прав журналистов на европейском уровне дальнейший путь Украины будет заблокирован.

Хотя реализацию описанных в сюжете действий осуществляли правоохранители, впрочем, очевидно, эти действия должен был санкционировать суд.

Опеределения следственных судей о санкционировании обысков и НСРД должны появляться в Реестре судебных решений через год после их вынесения. Так что пока неизвестно, чем руководствовался суд, санкционировавший слежку за журналистами.

Здесь следует напомнить, что УПК 2012 существенно расширил функции суда по контролю за соблюдением прав, свобод и интересов сторон уголовного производства во время досудебного расследования. С этой целью был даже введен институт следственного судьи, как процессуальной фигуры, специально уполномоченной на осуществление контроля.

Однако со временем, очевидно, некоторые судьи начали уделять меньше внимания аргументации органов досудебного расследования и достаточно поверхностно подходить к вопросу, предоставлять такое разрешение или нет.

Свою роль в этом сыграло и отсутствие в течение нескольких лет у Высшего совета правосудия возможности привлекать судей к ответственности. До приостановления полномочий ВСП в своих решениях неоднократно подчеркивало, что следственное действие может быть санкционировано следственным судьей исключительно в случае наличия достаточных сведений о том, что путем его реализации будут достигнуты цели следственного действия. А если определение следственного судьи является элементарным воспроизведением содержания ходатайства следователя, это указывает на его немотивированность.

В настоящее время дисциплинарная функция ВСП восстановлена, поэтому судьям следует уделять больше внимания тем документам, которые они получают на рассмотрение от следственных органов, а простое воспроизведение текста ходатайств в определениях может угрожать судьям ответственностью.

Вопрос самой возможности санкционирования обысков или НСРД в отношении лиц, которые являются журналистами, вообще должен быть предметом тщательного анализа – как со стороны органов судебной власти, руководства правоохранительных органов, так и законодателей.

Деятельность журналистов де-юре защищена рядом статей Уголовного кодекса. Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер, совершенное в отношении журналиста, карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Уголовная ответственность угрожает за незаконное изъятие собранных, проработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследования журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью и т.п.

Впрочем, де-факто статус журналиста в уголовно-процессуальном законодательстве до сих пор остается ниже статуса адвоката или народного депутата, что не отвечает тем европейским стремлениям, которые декларирует Украина.

Учитывая, что журналисты разоблачают коррупцию в правоохранительной и судебной системе, публикуют данные, которые затем становятся основанием для расследований в отношении судей и правоохранителей и привлечения их к ответственности, следят за соблюдением судьями этических норм – журналисты должны иметь особую защиту от незаконных попыток влияния на них путем инициирования определенных следственных действий. Ведь не исключено, что такие действия могут носить характер мести со стороны должностных лиц.

Учитывая ту практику, которая, к сожалению, сложилась в Украине, когда для санкционирования откровенно необоснованных ходатайств по обыскам или НСРД, правоохранители «используют» находящихся у них «на крючке» судей (судей, которые находились или находятся сами под уголовным преследованием), вопрос защиты прав журналистов особенно острый.

В конце следует напомнить, что несколько лет назад Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу журналистки, главного редактора программы расследований «Схемы» Натальи Седлецкой по делу против тогдашней Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой в 2018 году хотели получить доступ к данным ее телефона.

ЕСПЧ указал, что действия властей несли угрозу раскрываемости источников журналистки, проводящей антикоррупционные расследования. Итак, правительство нарушило статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения взглядов).

«Определение районного суда от 27 августа 2018 года позволило ГПУ собирать широкий спектр защищенных коммуникационных данных по личным и профессиональным контактам журналистки в течение 16 месяцев... Эти данные могут включать информацию, идентифицирующую конфиденциальные источники заявительницы», – указал ЕСПЧ.

Судьи установили, что у власти Украины не было достаточных оснований, которые могли бы оправдать вмешательство в права главного редактора. «Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы в соответствии со статьей 10 были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало неотложной потребности общества... Риск причинения вреда интересам, защищенным статьей 10, был еще больше, поскольку фокус работы заявительницы как журналистки был на высокопоставленном расследовании коррупции, включая коррупцию в самой ГПУ», – говорится в решении.

Решение в пользу журналистки судьи ЕСПЧ приняли единогласно. Поэтому нет сомнения, что в случае повторения соответствующих случаев в Украине их позиция не изменится. А подобные решения ЕСПЧ будут тем фактором, который окажет негативное влияние на европейское будущее Украины.

Автор: Святослав Пограничный

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