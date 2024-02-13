Сенат США проголосовал за законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине

Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

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Во вторник, 13 февраля, Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за отдельный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом свидетельствует трансляция заседания Сената.

Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Документ предусматривает $95,3 млрд для трех стран, из них более $60 млрд в помощь Украине.

Когда спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон проведет голосование за него и вообще сделает ли это — неизвестно, поскольку Джонсон уже подверг критике законопроект и поставил под сомнение его прохождение.

Обе палаты Конгресса США должны одобрить закон, прежде чем президент Джо Байден сможет его подписать.

Накануне Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту о помощи Украине.

Ранее Сенат сделал еще шаг к одобрению пакетного проекта с помощью Украины.

Также Оксана Маркарова объяснила, как дальше будет двигаться проект с помощью Украины в Сенате.

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