Суд вернул из незаконной аренды земельный участок вблизи Пирогова

Право пользования земельным участком в столице было зарегистрировано по сельскохозяйственному ООО на основании договора аренды земли, прекратившего свое действие путем расторжения с согласия сторон еще в 2008 году.

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решения первой инстанции об отмене государственной регистрации права аренды земельного участка по ул. Академика Заболотного в Киеве за Агрокомбинатом. Об этом сообщает ПАГС.

Судами обеих инстанций установлено, что право использования земельным участком площадью 16,0345 га по ул. Академика Заболотного в Киеве была зарегистрирована за сельскохозяйственным обществом с ограниченной ответственностью в 2018 году на основании договора аренды земли, который прекратил свое действие путем расторжения с согласия сторон еще в 2008 году, в результате чего СООО потеряло право аренды спорного земельного участка.

С полным текстом постановления Северного апелляционного хозяйственного суда можно ознакомиться после опубликования в Едином государственном реестре судебных решений по номеру дела – 910/5217/20.

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