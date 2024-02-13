Суд повернув з незаконної оренди земельну ділянку поблизу Пирогова

Право користування земельною ділянкою в столиці було зареєстровано за сільськогосподарським ТОВ на підставі договору оренди землі, який припинив свою дію шляхом розірвання за згодою сторін ще у 2008 році.

Джерело фото: mk.arbitr.gov.ua

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про скасування державної реєстрації права оренди земельної ділянки по вул. Академіка Заболотного у місті Києві за Агрокомбінатом. Про це повідомляє ПАГС.

Судами обох інстанцій встановлено, що право користування земельною ділянкою площею 16,0345 га по вул. Академіка Заболотного у місті Києві було зареєстровано за сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю у 2018 році на підставі договору оренди землі, який припинив свою дію шляхом розірвання за згодою сторін ще у 2008 році, внаслідок чого СТОВ втратило право оренди спірної земельної ділянки.

З повним текстом постанови Північного апеляційного господарського суду можна буде ознайомитись після опублікування в Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи – 910/5217/20.

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