Обрано голову Сокирянського райсуду Чернівецької області

Головою суду став Олександр Ратушенко.

Обрано голову Сокирянського районного суду Чернівецької області. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, відповідно до рішення зборів суддів № 1 від 12 лютого 2024 року достроково припинено повноваження голови суду Унгуряна Сергія Володимировича.

Шляхом таємного голосування зборами суддів Сокирянського районного суду Чернівецької області головою суду обрано суддю Ратушенка Олександра Миколайовича з 13 лютого 2024 року.

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