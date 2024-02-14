У Києві жінка викликала поліцію на викрадення автівки, але заплатить штраф

Інспектори винесли постанову на заявницю.

У Патрульній поліції нагадали, що за завідомо неправдивий виклик спецслужб передбачена відповідальність.

Так, на лінію 112 зателефонувала схвильована жінка та повідомила, що її автомобіль викрали. Однак під час спілкування з правоохоронцями, які прибули на місце, заявниця згадала, що, ймовірно, залишила авто в іншому місці.

Спільно з громадянкою інспектори вирушили за вказаною нею адресою, де й виявили транспортний засіб.

«На порушницю інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП та провели з нею профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому», - зазначили у поліції.

За завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суму 3400 гривень.

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