У Польщі прокуратура відкрила справу через інцидент із розсипаним зерном на кордоні

Винуватцям загрожує до 5 років увʼязнення.

У Польщі окружна прокуратура Хелма розпочала розслідування через те, що польські фермери висипали зерно з трьох українських вантажівок просто на дорогу перед переїздом у Дорогуську. Про це повідомляє видання Farmer.

Провадження відкрили за знищення майна і порушення митної безпеки. Винуватцям загрожує до 5 років увʼязнення.

Як відомо, інцидент стався 11 лютого на польській державній дорозі № 12, яка веде до прикордонного пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин» біля місця протесту фермерів. Поліція встановила, що учасники акції зірвали митні пломби з трьох українських вантажівок, через що висипалося зерно. Підрахунки свідчать, що з кожної вантажівки висипалося близько тонни зерна.

Наразі у справі слідчі опитують свідків, документують події, обстежують місце події та самі вантажівки.

Нагадаємо, українське посольство в Польщі звернулося до влади через інцидент з висипанням зерна з українських вантажівок.

Додамо, хто стоїть за акцією висипання зерна на кордоні України з Польщею.

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