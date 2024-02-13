В Польше прокуратура открыла дело из-за инцидента с рассыпанным зерном на границе

Виновникам грозит до 5 лет тюрьмы.

В Польше окружная прокуратура Хелма начала расследование из-за того, что польские фермеры высыпали зерно из трех украинских грузовиков прямо на дорогу перед переездом в Дорогуску. Об этом сообщает издание Farmer.

Производство открыли за уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. Виновникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Как известно, инцидент произошел 11 февраля на польской государственной дороге № 12, ведущей к пограничному пункту пропуска «Дорогуск — Ягодин» у места протеста фермеров. Полиция установила, что участники акции сорвали таможенные пломбы с трех украинских грузовиков, из-за чего высыпалось зерно. Подсчеты свидетельствуют, что из каждого грузовика высыпалось около тонны зерна.

В настоящее время по делу следователи опрашивают свидетелей, документируют события, обследуют место происшествия и сами грузовики.

Напомним, украинское посольство в Польше обратилось к властям из-за инцидента с высыпанием зерна из украинских грузовиков.

Добавим, кто стоит за акцией высыпания зерна на границе Украины с Польшей.

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