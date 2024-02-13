76% украинцев не будут отмечать День святого Валентина в этом году – опрос

Только 24% опрошенных не будут пропускать праздник.

Источник фото: Kelly Sikkema / Unsplash

День Святого Валентина в этом году не намерены праздновать 76% опрошенных украинцев: из них 51% никогда не праздновали День влюбленных, 25% считают это неуместным в военное время.

В то же время почти четверть украинцев не будет пропускать праздник: 21% всегда отмечали День святого Валентина, и этот год не станет исключением, 3% респондентов будут праздновать в этом году впервые.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Rakuten Viber среди своих пользователей, пишет «Интефакс-Украина».

Как сообщается, в опросе приняли участие более 65 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

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