Марьяна Безугла сообщила о масштабных проверках в армии

Депутат сообщила о функциональном обзоре в Генштабе, подразделениях и тех, кто воюет, а кто нет.

Источник фото: Марьяна Безугла/Facebook

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Вооруженные силы Украины приступили к функциональному обзору. Об этом написала народная депутатка Марьяна Безугла на своей фейсбук-странице.

«ВСУ начали функциональный обзор: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации», – написала она.

Как мы писали, Владимир Зеленский рассказал об изменениях в команде управления Сил обороны Украины.

Александр Сырский стал новым Главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, Президент согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Напомним, Минобороны избавляется от лишних бумаг в армии и позволяет вести электронные журналы.

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