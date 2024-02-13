Марьяна Безугла сообщила о масштабных проверках в армии

Вооруженные силы Украины приступили к функциональному обзору. Об этом написала народная депутатка Марьяна Безугла на своей фейсбук-странице.
«ВСУ начали функциональный обзор: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации», – написала она.
Как мы писали, Владимир Зеленский рассказал об изменениях в команде управления Сил обороны Украины.
Александр Сырский стал новым Главнокомандующим ВСУ.
Кроме того, Президент согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.
Напомним, Минобороны избавляется от лишних бумаг в армии и позволяет вести электронные журналы.
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