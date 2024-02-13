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Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

Комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у кандидата Павла Кулика, почему он декларировал родителей и сестер как членов семьи, но не указывал их доход

Павел Кулик объяснил это тем, что хотел упростить себе декларирование.

Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

  1. В Украине

Марьяна Безугла сообщила о масштабных проверках в армии

12:28, 13 февраля 2024
Депутат сообщила о функциональном обзоре в Генштабе, подразделениях и тех, кто воюет, а кто нет.
Марьяна Безугла сообщила о масштабных проверках в армии
Источник фото: Марьяна Безугла/Facebook
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Вооруженные силы Украины приступили к функциональному обзору. Об этом написала народная депутатка Марьяна Безугла на своей фейсбук-странице.

«ВСУ начали функциональный обзор: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации», – написала она.

Как мы писали, Владимир Зеленский рассказал об изменениях в команде управления Сил обороны Украины.

Александр Сырский стал новым Главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, Президент согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Напомним, Минобороны избавляется от лишних бумаг в армии и позволяет вести электронные журналы.

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