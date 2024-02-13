Мар’яна Безугла повідомила про масштабні перевірки в армії

Депутатка повідомила про функціональний огляд у Генштабі, підрозділах, та тих хто воює, а хто ні.

Джерело фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збройні сили України розпочали функціональний огляд. Про це написала народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй фейсбук-сторінці.

«ЗСУ почали функціональний огляд: Генштаб, підрозділи, хто воює, хто ні, штаби, ротації», - написала вона.

Як ми писали, Володимир Зеленський розповів про зміни в команді управління Сил оборони України.

Олександр Сирський став новим Головнокомандувачем ЗСУ.

Крім того, Президент погодив кандидатури заступників Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Нагадаємо, Міноборони позбувається зайвих паперів у війську та дозволяє вести електронні журнали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.