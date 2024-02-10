Міноборони позбувається зайвих паперів у війську та дозволяє вести електронні журнали

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі.

Міністерство оборони України спрощує облік військового майна та позбувається зайвих паперів у війську. Так, внесено зміни до наказу Міноборони №440 «Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України».

«У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації», – зазначила заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі і використовувати для цього програмне забезпечення, яке:

прийняте в експлуатацію Міністерством оборони;

допущене до дослідної експлуатації. У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності).

Як зазначили у Міноборони, для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього використання.

У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.

«Первинні документи (накладні, вимоги, акти, атестати) поки що залишаються в паперовій формі, адже вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися при перевірках чи службових розслідуваннях», - додали у Міноборони.

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