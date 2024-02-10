Минобороны избавляется от лишних бумаг в армии и позволяет вести электронные журналы

Министерство обороны Украины упрощает учет военного имущества и избавляется от лишних бумаг в войске. Так, внесены изменения в приказ Минобороны №440 «Об утверждении Инструкции по учету военного имущества в Вооруженных Силах Украины».
«В среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из самых больших бюрократических действий. Приказ создает возможности для автоматизации», – отметила заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Отныне военные части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме и использовать для этого программное обеспечение, которое:
- принятое в эксплуатацию Министерством обороны;
- допущено к исследовательской эксплуатации. В этом случае программы должны отвечать всем требованиям по защите информации (иметь аттестат соответствия).
Как отметили в Минобороны, для перехода на такие программы командирам или начальникам воинских частей, ведущих собственное военное хозяйство, следует издать приказ об их использовании.
В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено.
«Первоначальные документы (накладные, требования, акты, аттестаты) пока остаются в бумажной форме, ведь они подтверждают осуществление хозяйственных операций и могут требоваться при проверках или служебных расследованиях», - добавили в Минобороны.
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