Минобороны избавляется от лишних бумаг в армии и позволяет вести электронные журналы

Отныне военные части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме.

Министерство обороны Украины упрощает учет военного имущества и избавляется от лишних бумаг в войске. Так, внесены изменения в приказ Минобороны №440 «Об утверждении Инструкции по учету военного имущества в Вооруженных Силах Украины».

«В среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из самых больших бюрократических действий. Приказ создает возможности для автоматизации», – отметила заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отныне военные части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме и использовать для этого программное обеспечение, которое:

принятое в эксплуатацию Министерством обороны;

допущено к исследовательской эксплуатации. В этом случае программы должны отвечать всем требованиям по защите информации (иметь аттестат соответствия).

Как отметили в Минобороны, для перехода на такие программы командирам или начальникам воинских частей, ведущих собственное военное хозяйство, следует издать приказ об их использовании.

В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено.

«Первоначальные документы (накладные, требования, акты, аттестаты) пока остаются в бумажной форме, ведь они подтверждают осуществление хозяйственных операций и могут требоваться при проверках или служебных расследованиях», - добавили в Минобороны.

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