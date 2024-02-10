Как изменились потребительские цены на товары и услуги по сравнению с январем прошлого года

В январе подешевели яйца, также снизились цены на свинину, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало, рис.

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Инфляция на потребительском рынке Украины в январе 2024 по сравнению с декабрем составила 0,4%, а с январем прошлого года - 4,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстатистики, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 16,8%) подорожали овощи. На 4,5–0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и продукты с рыбы, макаронные изделия.

В то же время, на 8,4% подешевели яйца, на 3,6–0,6% снизились цены на свинину, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь подешевели на 5,5%, в частности одежда – на 5,6%, обувь – на 5,5%. Рост цен в сфере здравоохранения на 1,3% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 1,5% и фармацевтической продукции – на 1,3%.

Цены на транспорт снизились на 1,5% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,6%. В то же время, на 2,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

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