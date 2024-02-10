Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Истец попросил назначить всем судьям районного суда психиатрическую экспертизу

Суд расценил такое заявление как давление на суд и вмешательство в осуществление правосудия.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о сборе персональных данных украинцев в Реестре военнообязанных и хранение их на зарубежных серверах

Парламент исправил «ошибки», допущенные при принятии закона о цифровизации военного учета и сборе немалого количества персональных данных в едином Реестре военнообязанных.

Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать от 850 грн

Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о привлечении родителей к ответственности за уклонение от обучения и воспитания детей.

Сергей Гупяк, который вместе с Семеном Кривоносом был в тройке победителей конкурса на директора НАБУ, желает возглавить НАПК

Руководитель следственного отдела ТУ ГБР Сергей Гупяк в 2023 году дошел до финала конкурса на директора НАБУ – его кандидатуру направили на Кабмин, а на этот раз он претендует на то, чтобы возглавить НАПК.

На главу НАПК претендует представитель Омбудсмена в местах несвободы Виталий Никулин

За 2023 год Виталий Никулин получил 1 260 940 грн зарплаты в Секретариате Уполномоченного, то есть около 105 тыс. грн в месяц.

  1. В Украине

Что делать потребителям в случае предоставления некачественных коммунальных услуг

17:10, 10 февраля 2024
Кабмин утвердил порядок осуществления перерасчета стоимости коммуналки за период ее непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.
Что делать потребителям в случае предоставления некачественных коммунальных услуг
Источник фото: vechirniy.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассказали, что делать потребителям при предоставлении некачественных коммунальных услуг.

Так, Кабмин утвердил постановление об осуществлении перерасчета стоимости коммуналки за период ее непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. В частности, это касается услуг по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управления бытовыми отходами.

Пересчет стоимости коммунальных услуг производится в случае:

  • снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом;
  • снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);
  • перерывов в оказании услуг, которые обусловлены в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;
  • несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;
  • несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и т.д.

Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно произвести перерасчет согласно требованиям этого Порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, которые определенны законодательством или договором.

Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца начиная с даты принятия решения об удовлетворении требований.

Перерасчет производится независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу.

Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а при отсутствии задолженности – в оплату будущих платежей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    проректор Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду