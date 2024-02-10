Что делать потребителям в случае предоставления некачественных коммунальных услуг

Кабмин утвердил порядок осуществления перерасчета стоимости коммуналки за период ее непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассказали, что делать потребителям при предоставлении некачественных коммунальных услуг.

Так, Кабмин утвердил постановление об осуществлении перерасчета стоимости коммуналки за период ее непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. В частности, это касается услуг по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управления бытовыми отходами.

Пересчет стоимости коммунальных услуг производится в случае:

снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом;

снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);

перерывов в оказании услуг, которые обусловлены в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;

несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и т.д.

Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно произвести перерасчет согласно требованиям этого Порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, которые определенны законодательством или договором.

Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца начиная с даты принятия решения об удовлетворении требований.

Перерасчет производится независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу.

Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а при отсутствии задолженности – в оплату будущих платежей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.