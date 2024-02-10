Куда обратиться родным пропавших без вести в случае смены следователя, расследующего производство

Получить информацию можно самостоятельно.

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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отмечают, что часто родственники пропавших без вести не получают или долго ожидают сообщения об изменении сведений о следователе, расследующем уголовное производство относительно пропавшего без вести лица.

Впрочем, получить такую информацию можно самостоятельно. Для этого необходимо обратиться за региональными номерами телефоном. Они указаны на инфографике Минреинтеграции.

«Фукционалом по поводу пропавших без вести занимается МВД. Вы можете обращаться на горячую линию Офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 по номеру: 16-98», - сказано в сообщении.

Также мы писали, куда обращаться, если военнослужащий пропал без вести: советы для близких.

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