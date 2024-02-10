Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Украинцы, получившие доход за границей, должны подать налоговую декларацию до 1 мая — какие требования и штрафы

Какие данные должны подать в налоговую украинцы, получавшие доходы за границей.

Истец попросил назначить всем судьям районного суда психиатрическую экспертизу

Суд расценил такое заявление как давление на суд и вмешательство в осуществление правосудия.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о сборе персональных данных украинцев в Реестре военнообязанных и хранение их на зарубежных серверах

Парламент исправил «ошибки», допущенные при принятии закона о цифровизации военного учета и сборе немалого количества персональных данных в едином Реестре военнообязанных.

Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать от 850 грн

Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о привлечении родителей к ответственности за уклонение от обучения и воспитания детей.

  1. В Украине

Куда обратиться родным пропавших без вести в случае смены следователя, расследующего производство

21:20, 10 февраля 2024
Получить информацию можно самостоятельно.
Куда обратиться родным пропавших без вести в случае смены следователя, расследующего производство
Источник фото: depositphotos/serezniy
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отмечают, что часто родственники пропавших без вести не получают или долго ожидают сообщения об изменении сведений о следователе, расследующем уголовное производство относительно пропавшего без вести лица.

Впрочем, получить такую информацию можно самостоятельно. Для этого необходимо обратиться за региональными номерами телефоном. Они указаны на инфографике Минреинтеграции.

«Фукционалом по поводу пропавших без вести занимается МВД. Вы можете обращаться на горячую линию Офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 по номеру: 16-98», - сказано в сообщении.

Также мы писали, куда обращаться, если военнослужащий пропал без вести: советы для близких.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    проректор Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду