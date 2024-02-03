Куда обращаться, если военнослужащий пропал без вести: советы для близких

В случаях, когда военнослужащий исчезает без вести в результате особых обстоятельств, семье и близким важно действовать благоразумно и быстро. Министерство юстиции Украины дало инструкцию, которая может помочь в подобных ситуациях:
Не разглашайте информацию в соцсетях: Удерживайте конфиденциальные данные относительно военнослужащего от публики в социальных сетях, так как это может привести к непредвиденным последствиям из-за возможного мониторинга врага и возможного обмена информацией между мошенниками.
Сохраняйте сведения о пропавшем: Сделайте максимально полный список сведений о военнослужащем, таких как ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, копия паспорта, военный билет, контакты воинской части, обстоятельства исчезновения, место последней связи и тому подобное.
Обращайтесь в военные органы: Обратитесь в территориальный центр или военкомат, где военнослужащий проходил службу. Получите информацию о статусе, последнем месте пребывания и обстоятельствах исчезновения.
Подавайте заявление в полицию: Обратитесь в местное отделение полиции с заявлением о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Контактируйте с координационными центрами: Обратитесь в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы.
Используйте национальные ресурсы: Обратитесь в Национальное информационное бюро и Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Пользуйтесь горячими линиями: Используйте горячую линию Красного креста для получения психологической поддержки и консультаций по вопросам поиска пропавших.
Сбор и сохранение всех документов и информации от органов, занимающихся розыском, является важным этапом в поиске отсутствующего военнослужащего.
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