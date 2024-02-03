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  1. В Україні

Куди звертатися, якщо військовослужбовець зник безвісти: поради для близьких

13:19, 3 лютого 2024
При зникненні військового за особливих обставин необхідно утриматися від поширення конфіденційних даних.
Куди звертатися, якщо військовослужбовець зник безвісти: поради для близьких
Джерело фото: dnepr.express
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У випадках, коли військовослужбовець зникає безвісти внаслідок особливих обставин, родині та близьким важливо діяти розсудливо та швидко. Міністерство юстиції України дало інструкцію, яка може допомогти в подібних ситуаціях:

Не розголошуйте інформацію в соцмережах: Утримуйте конфіденційні дані відносно військовослужбовця від публіки у соціальних мережах, так як це може призвести до непередбачених наслідків через можливий моніторинг ворога та можливий обмін інформацією між шахраями.

Зберігайте відомості про зниклого: Зробіть максимально повний список відомостей про військовослужбовця, таких як ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, копія паспорта, військовий квиток, контакти військової частини, обставини зникнення, місце останнього зв'язку тощо.

Звертайтеся до військових органів: Зверніться до територіального центру чи військкомату, де військовослужбовець проходив службу. Отримайте інформацію про статус, останнє місце перебування та обставини зникнення.

Подавайте заяву до поліції: Зверніться до місцевого відділення поліції з заявою про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Контактуйте координаційні центри: Зверніться до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі.

Використовуйте національні ресурси: Зверніться до Національного інформаційного бюро та Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Користуйтеся гарячими лініями: Використовуйте гарячу лінію Червоного хреста для отримання психологічної підтримки та консультацій з питань пошуку зниклих.

Збір та збереження усіх документів та інформації від органів, що займаються розшуком, є важливим етапом у пошуку відсутнього військовослужбовця.

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