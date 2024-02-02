Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Державна митна служба надала роз’яснення громадянам, які після вторгнення російської федерації в Україну тимчасово вивезли із України транспортні засоби особистого користування, зареєстровані в Україні, та зворотно ввозять такі автомобілі в Україну.

У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти Україні багато громадян України були змушені виїхати за межі України, у тому числі – транспортними засобами особистого користування (автомобілі), зареєстрованими в Україні. У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації (перереєстрації) цих транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України повідомляє.

Порядок та умови переміщення через митний кордон України товарів (у тому числі, транспортних засобів особистого користування (ТЗОК)) визначені Митним кодексом України (Кодекс), зокрема:

товари, ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу на цій території, є українськими товарами;

Довідково: Транспортні засоби, що були ввезені в Україну (випущені у вільний обіг) або придбані в Україні та зареєстровані в Україні в установленому порядку, мають статус «українських товарів» і відносяться до ТЗОК.

товари, що знаходяться за межами митної території України, втрачають статус українських товарів з моменту поміщення їх у митний режим експорту;

Довідково : Транспортний засіб, який вивозиться за межі митної території України для вільного обігу(у митному режимі експорту), повинен бути знятий з обліку в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку транспортного засобу, і повинен мати реєстраційні документи з відміткою про зняття його з обліку, номерні знаки для разових поїздок і розпізнавальний знак держави, які відповідають чинним стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух.

тимчасове вивезення – це митний режим, відповідно до якого українські товари (ТЗОК) або транспортні засоби комерційного призначення вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реімпорту (зворотне ввезення) до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання;

строк тимчасового вивезення товарів (ТЗОК), транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у зазначений митний режим

ВАЖЛИВО

УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИ (ТЗОК), ПОМІЩЕНІ В МИТНИЙ РЕЖИМ ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАЮТЬ СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ

митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом реімпорту (зворотного ввезення) товарів (ТЗОК), транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх в інший митний режим, що допускається Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

декларант має право обрати митний режим, в який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені Кодексом;

митному органу в пункті пропуску через державний кордон України згідно зі статтею 335 Кодексу подаються документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про пропуск їх через митний кордон України.

Щодо реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку в Україні транспортних засобів

Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388.

Головний сервісний центр МВС повідомив Держмитслужбу про таке:

транспортні засоби , які тимчасово виїхали за межі України з державними номерними знаками і документами про реєстрацію (тобто транспортні засоби перебувають на обліку в сервісних центрах МВС), після їх повернення на територію України не підлягають повторній державній реєстрації.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Міністерство закордонних справ України щодо перереєстрації в державах – членах ЄС транспортних засобів громадян України повідомило Держмитслужбу про таке:

«Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань внутрішніх справ рекомендує громадянам України здійснити процедуру реєстрації транспортного засобу відповідно до національного законодавства відповідної держави – члена ЄС у разі тривалого перебування на її території.

Зняття транспортного засобу з української реєстрації при цьому не вимагається. Вимога щодо необхідності перереєстрації в державах – членах ЄС транспортних засобів третіх країн, як і автомобілів однієї держави – члена ЄС на території іншої держави – члена ЄС, пов’язана з питаннями безпеки дорожнього руху та боротьби зі злочинністю. Так, не внесені до національних баз даних держав – членів ЄС транспортні засоби з іноземною реєстрацією не дають можливості правоохоронним органам країн притягати до відповідальності порушників правил дорожнього руху та дозволяють злочинним угрупуванням використовувати такі автомобілі для скоєння злочинів».

Автор: Наталя Мамченко

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