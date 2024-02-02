Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Государственная таможенная служба предоставила разъяснения гражданам, которые после вторжения российской федерации в Украину временно вывезли из Украины транспортные средства личного пользования, зарегистрированные в Украине, и обратно ввозят такие автомобили в Украину.

В связи с военной агрессией российской федерации против Украины многие граждане Украины были вынуждены выехать за пределы Украины, в том числе – транспортными средствами личного пользования (автомобили), зарегистрированными в Украине. В ответ на обращение граждан, у которых поднимаются вопросы регистрации (перерегистрации) этих транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины сообщает.

Порядок та умови переміщення через митний кордон України товарів (у тому числі, транспортних засобів особистого користування (ТЗОК)) визначені Митним кодексом України (Кодекс), зокрема:

товари, ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу на цій території, є українськими товарами;

Довідково: Транспортні засоби, що були ввезені в Україну (випущені у вільний обіг) або придбані в Україні та зареєстровані в Україні в установленому порядку, мають статус «українських товарів» і відносяться до ТЗОК.

товари, що знаходяться за межами митної території України, втрачають статус українських товарів з моменту поміщення їх у митний режим експорту;

Довідково : Транспортний засіб, який вивозиться за межі митної території України для вільного обігу(у митному режимі експорту), повинен бути знятий з обліку в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку транспортного засобу, і повинен мати реєстраційні документи з відміткою про зняття його з обліку, номерні знаки для разових поїздок і розпізнавальний знак держави, які відповідають чинним стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух.

тимчасове вивезення – це митний режим, відповідно до якого українські товари (ТЗОК) або транспортні засоби комерційного призначення вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реімпорту (зворотне ввезення) до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання;

строк тимчасового вивезення товарів (ТЗОК), транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у зазначений митний режим

ВАЖЛИВО

УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИ (ТЗОК), ПОМІЩЕНІ В МИТНИЙ РЕЖИМ ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАЮТЬ СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ

митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом реімпорту (зворотного ввезення) товарів (ТЗОК), транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх в інший митний режим, що допускається Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

декларант має право обрати митний режим, в який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені Кодексом;

митному органу в пункті пропуску через державний кордон України згідно зі статтею 335 Кодексу подаються документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про пропуск їх через митний кордон України.

Щодо реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку в Україні транспортних засобів

Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388.

Головний сервісний центр МВС повідомив Держмитслужбу про таке:

транспортні засоби , які тимчасово виїхали за межі України з державними номерними знаками і документами про реєстрацію (тобто транспортні засоби перебувають на обліку в сервісних центрах МВС), після їх повернення на територію України не підлягають повторній державній реєстрації.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Міністерство закордонних справ України щодо перереєстрації в державах – членах ЄС транспортних засобів громадян України повідомило Держмитслужбу про таке:

«Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань внутрішніх справ рекомендує громадянам України здійснити процедуру реєстрації транспортного засобу відповідно до національного законодавства відповідної держави – члена ЄС у разі тривалого перебування на її території.

Зняття транспортного засобу з української реєстрації при цьому не вимагається. Вимога щодо необхідності перереєстрації в державах – членах ЄС транспортних засобів третіх країн, як і автомобілів однієї держави – члена ЄС на території іншої держави – члена ЄС, пов’язана з питаннями безпеки дорожнього руху та боротьби зі злочинністю. Так, не внесені до національних баз даних держав – членів ЄС транспортні засоби з іноземною реєстрацією не дають можливості правоохоронним органам країн притягати до відповідальності порушників правил дорожнього руху та дозволяють злочинним угрупуванням використовувати такі автомобілі для скоєння злочинів».

Автор: Наталя Мамченко

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