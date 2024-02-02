В Киеве открыли первый центр терапии с участием собак

Канистерапия — это терапия с помощью собак, которая является действенным и мощным методом положительного воздействия на психоэмоциональное состояние человека

Источник фото: canistertherapy.com.ua

В Киеве заработал первый Центр канистотерапии. В течение следующих двух лет планируется открытие еще четырех Центров в разных регионах страны. Специалисты киевского центра имеют более чем пятилетний опыт работы, владеют всеми необходимыми навыками и знаниями в этой сфере.

Проект по созданию Центров канистотерапии в Украине стартовал в 2023 году. Он объединил опытных специалистов в этой области: кинологов, психологов, обученных собак и неравнодушных украинцев, стремящихся помочь тем, кто столкнулся с тяжелыми последствиями войны.

Самая главная работа с пережитым травматическим опытом и проблемами с психоэмоциональным состоянием клиента проходит благодаря коммуникации с психологом. Собака при этом помогает создать атмосферу безопасности и открытости на сеансе.

В Центре канистотерапии доступно два формата занятий: групповые и индивидуальные сеансы. Принцип работы у каждого из этих форматов разный.

Все сеансы бесплатны для посетителей, записаться можно по ссылке.

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