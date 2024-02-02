Зачисляется ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью I группы: разъяснение ПФ

Период ухода засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход, трудоспособен, не работал в такой период и получал в органах соцзащиты населения помощь, надбавку или компенсацию.

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Пенсионный фонд Украины объяснил, засчитывается ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью I группы. Ответ на этот вопрос появился в пресс-службе ведомства.

Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в том числе за лицом с инвалидностью I группы.

Период ухода засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход,

- трудоспособен (не достигл пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

- не работал в такой период;

- получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

При соблюдении указанных условий период ухода, который имел место после 01.01.2004, учитывается в страховой стаж человека, поскольку согласно статье 11 Закона № 1058-IV в этот период она является застрахованным лицом. Страхователем для нее является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию (статья 14 Закона № 1058-IV).

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