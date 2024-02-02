Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю I групи: роз’яснення ПФ

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд, є працездатною, не працювала в такий період та отримувала в органах соцзахисту населення допомогу, надбавку або компенсацію.

Пенсійний фонд України пояснив, чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю I групи. Відповідь на це запитання з’явилась у пресслужбі відомства.

Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю I групи.

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд,

- є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

- не працювала в такий період;

- отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

При дотриманні зазначених умов період догляду, який мав місце після 01.01.2004, враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно зі статтею 11 Закону № 1058-IV у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію (стаття 14 Закону № 1058-IV).

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