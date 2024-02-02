На Київщині підліток засунув палець у мультитульний ключ: лікарі звернулися до ДСНС

Підліток одягнув мультитульний ключ на палець і не міг самостійно зняти.

На Київщині рятувальники надали допомогу підлітку. Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в області, 1 лютого ввечері до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога рятувальників.

Медики лікарні звернулися до рятувальників та повідомили, що у травмпункт звернулися батьки хлопчика 2010 року народження.

Як виявилося, підліток одягнув мультитульний ключ на палець і не міг самостійно зняти. Палець дуже набряк.

Надзвичайникам за допомогою спеціального інструмента вдалося швидко та безболісно звільнити із пастки палець хлопця.

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