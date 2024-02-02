На Киевщине подросток засунул палец в мультитульный ключ: врачи обратились к ГСЧС

Подросток одел мультитульный ключ на палец и не мог самостоятельно снять.

На Киевщине спасатели оказали помощь подростку. Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в области, 1 февраля вечером в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что нужна помощь спасателей.

Медики больницы обратились к спасателям и сообщили, что в травмпункт обратились родители мальчика 2010 года рождения.

Как оказалось, подросток одел мультитульный ключ на палец и не мог самостоятельно снять. Палец очень отек.

Чрезвычайщикам с помощью специального инструмента удалось быстро и безболезненно высвободить из ловушки палец парня.

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